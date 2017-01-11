Фестивали «Театральная весна» и«Туганлык»

«Театральная весна» начнется 20 апреля. В течение недели в Уфе будут выступать представители всех театров республики. Впервые на мероприятии в качестве участников покажут свои спектакли Театр оперы и балета и Театр кукол.

В этом году традиционный фестиваль будет посвящен национальной драматургии. Вместе со зрителями спектакли увидят члены жюри и театральные критики во главе с Валентиной Федоровой. В рамках мероприятия пройдут обсуждения постановок, мастер-классы, в том числе для представителей разных театральных профессий: осветителей, гримеров, актерских клубов.

Международный фестиваль театров тюркских народов «Туганлык» запланирован на 9-16 сентября, в следующем театральном сезоне. Предыдущий фестиваль прошел в Уфе в начале сентября 2012 года. Тогда в Уфе собрались лучшие театральные коллективы из тринадцати тюркоязычных стран, спектакли демонстрировались на пяти площадках.

Источник: Башинформ.рф