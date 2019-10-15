В Уфе пройдет открытая лекция о скандинавской ходьбе

У ходьбы с палками почти нет противопоказаний, она подходит беременным, молодым мамам и тем, кто проходит реабилитацию после травм. С недавнего времени северная ходьба включена в программу крупнейших спортивных событий – например, «Уфимского международного марафона» и «Магнитогорского полумарафона».

Сертифицированный инструктор и тренер направления «Скандинавская ходьба» школы правильного спорта I Love Supersport Ufa докажет, что скандинавская ходьба – это не про энергичных бабушек в парке.

Лекция пройдет 16 октября в 19.30 в отеле Hilton Garden Inn Ufa Riverside. Вход на лекцию свободный, но нужно заранее зарегистрироваться по ссылке.