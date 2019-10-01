Первую выездную игру «Агидель» начала с победы

Женская хоккейная команда провела первую гостевую игру текущего чемпионата ЖХЛ. По ее итогам подопечные Дениса Афиногенова и Сергея Трудакова обыграли в Нижнем Новгороде местную команду «Скиф».

В течение первого игрового отрезка вели хоккеистки из Уфы: спортсменки атаковали соперниц, но перед самым перерывом «Скиф» забили шайбу в ворота гостей. Со счетом 0:1 в пользу принимающей команды завершился первый период.

Во втором периоде «Агидель» отыгралась и вышла в лидеры с отрывом: с 26 по 28 минуту девушки забили в ворота противниц четыре шайбы. Первой стала Ольга Сосина, забросившая в меньшинстве. Затем Елизавета Роднова пробила голкипера «Скифа», а затем Сосина оформила дубль. Завершила серию голов Екатерина Лебедева.

В заключительном периоде «Агидель» удержала свои позиции: наши спортсменки все 20 минут уверенно контролировали ход игры. Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу команды спортсменок из Уфы.