В Уфе прошел заключительный матч первого тура Кубка России по волейболу

В борьбе за кубок имени К. Ревы игроки «Урала» сразились с «Нефтяником», командой из Оренбурга.

Уфимцы сыграли со счетом 3:1, победив в пяти из пяти матчей, в которых участвовали. Накануне они одержали очередную победу над нижневартовской командой «Югра-Самотлор». Сейчас «Урал» занимает первое место в зоне-3 с 14 очками.

В этот день прошли еще два матча: «Факел» из Нового Уренгоя обыграл челябинский «Динамо» со счетом 3:1, а нижневартовский «Югра-Самотлор» вырвал победу у «Тархана», команды из Стерлитамака, со счетом 3:0.

Кубок России имени Ревы - второй по значимости, после национального чемпионата, турнир среди волейбольных клубов России. Следующий тур предварительного этапа пройдет в Москве пройдет с 8 по 13 октября.