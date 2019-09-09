Уфимские хоккеистки выиграли первый в истории Открытый кубок ЖХЛ

Решающий матч команда «Агидель» провела в Санкт-Петербурге с «СК Горный» со счетом 6:1.

Победой над «СК Горный» команда «Агидель» закрепила за собой лидерство в первом в истории Международном предсезонном турнире женской хоккейной лиги. Команда одержала четыре победы в четырех матчах и набрала 11 очков. Также по итогам турнира лучшей нападающей была признана Ольга Сосина. Хоккейная команда из Уфы является Чемпионом России 2017-2018 и 2018-2019 годов.

Команды трех стран – России, Венгрии и Швеции – в течение шести дней разыгрывали Открытый Кубок ЖХЛ. В турнире приняли участие «Агидель», «Динамо СПб» и «СК Горный», а также шведская команда Luleaи и венгерская MACMarilyn.

В предыдущих трех встречах на турнире хоккеистки неизменно добивались побед, поочередно обыграв питерское «Динамо» (6:1), венгерскую (7:2) и шведскую команду (2:1).