Два башкирских спортсмена выиграли золото в командном чемпионате мира по свидвею

21 июля в Тольятти закончился командный чемпионат мира по спидвею Black Minster Fim Speedway of Nations 2019, в котором первое место заняла команда России.

За «золото» боролись команды из семи стран мира: Германии, Дании, Великобритании, Австралии, Швеции, Польши. По итогам первого дня соревнования сборная России находилась только на втором месте, но в финале вышла на первое. Второе место заняла команда Польши, третье – Австралия.

В составе росийской сборной было четыре спортсмена, среди которых двое из Салавата: Эмиль Сайфутдинов и Глеб Чугунов. Оба башкирских спортсмена во второй раз стали обладателями золотых медалей «Спидвея нации».