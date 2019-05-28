Башкирский пауэрлифтер установил мировой рекорд, подняв штангу в 365 килограммов

В Токио с 18 по 25 мая проходил чемпионат мира по жиму лежа. На нем выступали, в числе росскийских спортсменов, трое тяжелоатлетов из Башкирии, занявшие высокие места.

Так, 17-летняя Ксения Материнская из Октябрьского, заняла первое место в весовой категории до 57 килограммов среди девушек до 18 лет. Ксения пожала штангу в 100 килограммов.

30-летний житель Октябрьского Ян Урусов завоевал серебро в категории до 66 килограммов. Спортсмен поднял штангу, весом в 237,5 килограммов. Ян – мастер спорта международного класса.

А 41-летний житель Кумертау Александр Сыкменев в весовой категории до 120 килограммов поднял штангу в 365 килограммов, установив мировой рекорд.