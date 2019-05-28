Башкирский пауэрлифтер установил мировой рекорд, подняв штангу в 365 килограммов
В Токио с 18 по 25 мая проходил чемпионат мира по жиму лежа. На нем выступали, в числе росскийских спортсменов, трое тяжелоатлетов из Башкирии, занявшие высокие места.
Так, 17-летняя Ксения Материнская из Октябрьского, заняла первое место в весовой категории до 57 килограммов среди девушек до 18 лет. Ксения пожала штангу в 100 килограммов.
30-летний житель Октябрьского Ян Урусов завоевал серебро в категории до 66 килограммов. Спортсмен поднял штангу, весом в 237,5 килограммов. Ян – мастер спорта международного класса.
А 41-летний житель Кумертау Александр Сыкменев в весовой категории до 120 килограммов поднял штангу в 365 килограммов, установив мировой рекорд.
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