В Уфе пройдет всероссийский поумарафон «ЗаБег»

Участвовать в марафоне смогут как профессиональные взрослые спортсмены, так и дети, для которых разработали самую короткую дистанцию в два километра. Старт и финиш забега планируется перед «Конгресс-холлом «Торатау». На стартовой точке расположат фан-зоны. Все участники получат футболки с символикой марафона, а, пробежав дистанцию, медаль!

Прохождение трассы также будет не без сюрпризов. Участников ждет крутая развлекательная программа, дымовые завесы, взрывпакеты, пиротехника и водные преграды. Весь забег будут снимать профессиональные фотографы. На фан-зоне гости смогут принять участие в мастер-классах или потанцевать под зажигательную музыку.

На марафон необходимо зарегистрироваться заранее на сайте забег.рф. Участие в забеге платное – от 1200 до 2500 рублей.