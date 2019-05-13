На Лигу наций в Уфу приедут волейболисты из США, Италии и Португалии
Уфа примет этап волейбольной Лиги наций. В течение трех дней мировые волейбольные сборные будут играть друг с другом на площадке «Уфа-Арены».
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Фото: vk.com/volleyufa
Сейчас сборная России находится на пятом месте в мировом рейтинге, команда Португалии – на первом, США – на втором, Италии – на третьем месте. Американская и Итальянская сборные поднимались на пьедестал Олимпийских игр в 2016, а для сборной Португалии участие в Лиге будет первым. Сборная России впервые выступит под руководством нового финского тренера Туомаса Саммелвуо. Три игрока уфимского «Урала» попали в расширенный состав сборной – Дмитрий Ковалев, Игорь Филиппов и Егор Феоктистов.
Расписание матчей:
7 июня, пятница
16:00 – Италия – США
19:00 – Россия – Португалия
8 июня, суббота
16:00 – Италия - Португалия
19:00 – Россия – США
9 июня, воскресенье
16:00 Португалия – США
19:00 – Россия – Италия
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