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На Лигу наций в Уфу приедут волейболисты из США, Италии и Португалии

Уфа примет этап волейбольной Лиги наций. В течение трех дней мировые волейбольные сборные будут играть друг с другом на площадке «Уфа-Арены».

  • Фото: vk.com/volleyufa

Сейчас сборная России находится на пятом месте в мировом рейтинге, команда Португалии – на первом, США – на втором, Италии – на третьем месте. Американская и Итальянская сборные поднимались на  пьедестал Олимпийских игр в 2016, а для сборной Португалии участие в Лиге будет первым. Сборная России впервые выступит под руководством нового финского тренера Туомаса Саммелвуо. Три игрока уфимского «Урала» попали в расширенный состав сборной – Дмитрий Ковалев, Игорь Филиппов и Егор Феоктистов.

Расписание матчей:

7 июня, пятница
16:00 – Италия – США
19:00 – Россия – Португалия

8 июня, суббота
16:00 – Италия - Португалия
19:00 – Россия – США

9 июня, воскресенье
16:00 Португалия – США
19:00 – Россия – Италия

 

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Автор: ufasobakaru
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