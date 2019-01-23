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В Башкирии впервые проведут зимний Кубок по спортивному автотуризму

Под Уфой, в деревне Князево, 2 февраля будет проходить первый в Башкирии Кубок по спортивному автотуризму. В нем будут -участвовать легковые автомобили, внедорожники и специальные снегоходы.

  • Фото: vk.com/snoweat

Для зрителей мероприятие будет бесплатным и начнется в 9:00. На площадке будут проводить активные игры, розыгрыши призов от партнеров, можно будет взять автомобиль на тест-драйв или посмотреть экспонаты выставки аварийно-спасательной техники. Юных зрителей будут бесплатно катать на снегоходах. И, конечно, зрители увидят как автомобили справляются с самыми экстремальными условиями – на скорость проходят участки льда, снега. Особо захватывающее зрелище – триал на снегоходах, а также вождение с завязанными глазами.

На площадке проведения фестиваля можно будет согреться в юрте. Завершатся «Поглотители снега» файер-шоу и концертом около 19:00.

 

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Автор: ufasobakaru
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