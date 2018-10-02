В Башкирии пройдет уникальный турнир по волейболу

Массовый волейбольный турнир «Лига Башкирии» пройдет с октября 2018 по апрель 2019 года и будет делиться на пять этапов. При этом, участвовать в нем смогут как команды-новички, так и профессионалы.

На этапе «квалификации» все команды разделят по уровню игры, что позволит игрокам получать удовольствие, соревнуясь со спортсменами своего ранга. Команды сыграют в своей лиге друг с другом. Команды, занявшие первые места на своем уровне сыграют с «отстающими» более высокого ранга. Это даст возможность командам переходить из одной лиги в другую. Матчи будут проводиться один раз в неделю, по выходным, на профессиональных площадках.

«На данный момент подали заявку 44 команды, в том числе корпоративные, вузовские и просто дружеские составы. Мы ждем новые заявки до 7 октября», - пояснили организаторы.

Участвовать в турнире смогут как женские и мужские команды, так и смешанные группы игроков. На матчах будут работать профессиональные судьи.