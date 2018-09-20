Фехтовальщики из Башкирии завоевали медали на чемпионате Европы
Спортсмены сражались, сидя в инвалидных колясках.
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Фото: paralymp.ru
На чемпионате Европы по фехтованию на колясках выступает сборная России, в которой сразу три спортсмена из Башкирии. Уже в первый день соревнований они принесли России две медали.
Чемпионат проходит в итальянском городе Терни до 23 сентября. Сборной России удалось взять одно «золото», «серебро» и две «бронзы».
Серебряным призером стал рапирист категории «А» житель Башкирии Никита Нагаев, проигравший россиянину Роману Федяеву. Среди рапиристов категории «В» «бронзу» взял башкирский паралимпиец Альбер Камалов.
Сборную России в этих соревнованиях представляют 21 спортсмен, из них восемь девушек. 20 сентября спортсменам из Башкирии предстоит выступить в индивидуальных соревнованиях, а 21 сентября – отстаивать честь в командных соревнованиях рапиристов.
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