Фехтовальщики из Башкирии завоевали медали на чемпионате Европы

На чемпионате Европы по фехтованию на колясках выступает сборная России, в которой сразу три спортсмена из Башкирии. Уже в первый день соревнований они принесли России две медали.

Чемпионат проходит в итальянском городе Терни до 23 сентября. Сборной России удалось взять одно «золото», «серебро» и две «бронзы».

Серебряным призером стал рапирист категории «А» житель Башкирии Никита Нагаев, проигравший россиянину Роману Федяеву. Среди рапиристов категории «В» «бронзу» взял башкирский паралимпиец Альбер Камалов.

Сборную России в этих соревнованиях представляют 21 спортсмен, из них восемь девушек. 20 сентября спортсменам из Башкирии предстоит выступить в индивидуальных соревнованиях, а 21 сентября – отстаивать честь в командных соревнованиях рапиристов.