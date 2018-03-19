Антон Бабиков завоевал «бронзу» в составе сборной России на Чемпионате Мира

18 марта в норвежском Холменколлен биатлонист из Уфы Антон Бабиков в составе сборной России завоевал «бронзу» на очередном этапе Кубка мира по биатлону: спортсмены соревновались на дистанции в 7,5 км.

«Спасибо команде за борьбу! Спасибо болельщикам за поддержку и приятные подарки: носки и кружка пригодятся, когда я доберусь до уюта. Завтра в Тюмень, нужно успеть восстановить силы», отметил спортсмен на странице в Инстаграм.

Радость победы с Антоном Бабиковым разделили Антон Шипулин, Максим Цветков и Дмитрий Малышко.