Матч звезд КХЛ 2017

По данным пресс-службы ХК «Салават Юлаев» Неделя Звезд откроется 15 января матчем за Кубок Вызова Молодежной хоккейной лиги, при этом четверо лучших игроков будут впервые отобраны для последующего выступления в Матче Звезд КХЛ.

На 19 января запланирован первый в истории Матч Звезд Женской хоккейной лиги. В нем в формате «Запад» против «Востока» примут участие по 17 наиболее ярких хоккеисток ЖХЛ в каждой команде.

21 января пройдет мастер-шоу звезд КХЛ с эффектными буллитами, мощными бросками и кругом на скорость.

Кульминацией Недели Звезд Хоккея 2017 станет Турнир четырех команд 22 января. В турнире примут участие лучшие хоккеисты от каждого дивизиона Чемпионата КХЛ. В каждой из сборных выступят по 11 хоккеистов: один вратарь, девять полевых игроков и один из четырех лучших участников Кубка Вызова МХЛ. Пройдут два полуфинала и финал; команды будут играть в формате «4 на 4», в случае дополнительного времени – «3 на 3».

В честь масштабного спортивного события возле ледового дворца «Уфа-Арена» установлен ледовый городок со скульптурами с хоккейными свитерами каждой команды, входящей в Континентальную хоккейную лигу, треугольными логотипами команд и фигурами хоккеистов

Фото: khl.ru