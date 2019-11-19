Теперь регистрационный знак, где совпадают буквы и цифры или их сочетания, можно будет приобрести через портал «Госуслуги», заполнив заявление при регистрации автомобиля.
В России согласовали порядок продаж «красивых» номеров для машин
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lenta.ru
Для того, чтобы получить «красивый» номер, водитель должен доплачивать. По данным Lenta.ru, стоимость знака еще не определена.
Субъекты России смогут устанавливать свои цены, а также выставлять «красивые» номера на аукционы. Этим Минэкономики хочет получить дополнительный источник пополнения бюджета.
В августе начальник Госавтоинспекции Башкортостана Динар Гильмутдинов написал в соцсетях, что в республике начали выдавать новые автомобильные номера. Код региона на табличке стал другим, потому что старая серия «102» закончилась, и вместо нее теперь новая — «702».
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