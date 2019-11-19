В России согласовали порядок продаж «красивых» номеров для машин

Для того, чтобы получить «красивый» номер, водитель должен доплачивать. По данным Lenta.ru, стоимость знака еще не определена.

Субъекты России смогут устанавливать свои цены, а также выставлять «красивые» номера на аукционы. Этим Минэкономики хочет получить дополнительный источник пополнения бюджета.

В августе начальник Госавтоинспекции Башкортостана Динар Гильмутдинов написал в соцсетях, что в республике начали выдавать новые автомобильные номера. Код региона на табличке стал другим, потому что старая серия «102» закончилась, и вместо нее теперь новая — «702».