В республике ухудшится погода. Местами пойдет снег, на дорогах ожидаются снежные заносы, накат, гололед и гололедица.
В Башкортостане похолодает до минус 25 градусов
Завтра, 19 ноября, в Башкортостане снег будет налипать на провода и деревья. Ветер северо-восточный. Синоптики прогнозируют ночью минус тринадцать градусов, днем — минус восемнадцать.
В среду ветер будет дуть с севера. В ночное время столбики термометров покажут минус двадцать, а на востоке республики — минус двадцать пять. Днем минус семнадцать.
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