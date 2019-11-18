В Башкортостане похолодает до минус 25 градусов

Завтра, 19 ноября, в Башкортостане снег будет налипать на провода и деревья. Ветер северо-восточный. Синоптики прогнозируют ночью минус тринадцать градусов, днем — минус восемнадцать.

В среду ветер будет дуть с севера. В ночное время столбики термометров покажут минус двадцать, а на востоке республики — минус двадцать пять. Днем минус семнадцать.