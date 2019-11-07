Как в Башкортостане получить сертификат на газификацию дома?

Сертификаты на газификацию выдают ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам, семьям, которые воспитывают детей-инвалидов, а также многодетным семьям. Для малоимущих, участников ВОВ и инвалидов боевых действий номинал － 100 тысяч рублей, для остальных － 60 тысяч рублей.

Прием документов на получение сертификата начинается с 11 ноября. Для того, чтобы его выдали надо сдать копию паспорта, согласие всех членов семьи и собственников дома, удостоверение (для ветеранов ВОВ и инвалидов) и другие документы. С полным списком можно ознакомиться здесь.

Специалисты будут проверять данные в течение десяти рабочих дней.

Ранее Глава Башкортостана Радий Хабиров писал в соцсетях, что не все в республике могут провести газ домой, потому что «это довольно дорого». Цены доходят до 150 тысяч рублей. И поэтому было принято решение о выдаче сертификатов на газификацию.