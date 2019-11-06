В 2020 году расходы на соцобеспечение вырастут на 3,2 млрд рублей. «Это напрямую скажется на двух миллионах жителей республики», － написал в соцсетях Глава региона Радий Хабиров.
В Башкортостане на ремонт дворов, подъездов и водоканалов выделят 14,1 млрд рублей
-
vk.com/radiyhabirov
Руководитель Башкортостана рассказал, что 14,1 млрд рублей выделят на ремонт дворов, подъездов, лифтов, водоканалов и освещение. До 3,1 млрд рублей уйдет на лекарственное обеспечение льготников. На здравоохранение (с учетом средств обязательного медицинского страхования) направят порядка 91 млрд рублей.
Помимо этого, вырастит зарплата бюджетников. В следующем году на нее выделят на 1,6 млрд рублей больше, чем в этом. По словам Радия Хабирова, через три года расходы уже будут составлять 9,7 млрд рублей.
Ранее министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов сказал, что в Башкортостане вырастет средняя зарплата, а также снизится уровень безработицы.
Подписывайтесь на сообщество «Уфа.Собака.ru» во «ВКонтакте» и узнавайте обо всем самом интересном, что происходит в Уфе.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.