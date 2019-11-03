В Уфе обсудили вопросы адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья

Благодаря проекту «Перемены к лучшему» 150 малышей, обучающихся в Центре детского развития, получили поддержку для формирования социальных навыков, 100 родителей прошли обучение по вопросам обеспечения оптимального развития детей с ограниченными возможностями здоровья, а еще 70 детей прошли диагностику уровня аутизма по методике Ados-2. Центр детского развития благотворительного образовательного фонда «Мархамат» – это первое в Башкортостане образовательное учреждение, в котором дети с инвалидностью получают модульное дополнительное образование.

Алина Хабирова, директор Центра социальных технологий «Ломая барьеры», поделилась итогами создания тактильного мини-парка «Уфатактильная»: в рамках проекта создали клубную систему обучения и разработали индивидуальные тактильные паспорта для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Директор благотворительного фонда помощи тяжело больным детям «Особенные дети» Файруза Латыпова рассказала, как проходит психологическая поддержка родителей новорожденных детей, находящихся в отделениях реанимации и патологии новорожденных в республике, и о том, как прошла летняя школа и обучение специалистов в Самаре, Казани и Уфе.