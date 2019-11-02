18+

В Башкортостане можно получить 100 тысяч рублей, чтобы провести газ домой

В Башкортостане не все могут провести газ домой. По словам Главы Республики Радия Хабирова, «это довольно дорого». Цены доходят до 150 тысяч рублей.

  • glavarb.ru

Руководитель региона написал в соцсетях, что с 11 ноября в Башкортостане начнут выдавать сертификаты на газификацию. Для этого надо обратиться в МФЦ или соцзащиту.

Его могут получить ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, семьи, которые воспитывают ребенка-инвалида, а также многодетные семьи. Номинал — 60 тысяч рублей. Для малоимущих и участников ВОВ будут выдавать сертификаты на 100 тысяч рублей.

 

Подписывайтесь на сообщество «Уфа.Собака.ru» во «ВКонтакте» и узнавайте обо всем самом интересном, что происходит в Уфе.

ufasobakaru,
Комментарии

Наши проекты