В Башкортостане не все могут провести газ домой. По словам Главы Республики Радия Хабирова, «это довольно дорого». Цены доходят до 150 тысяч рублей.
В Башкортостане можно получить 100 тысяч рублей, чтобы провести газ домой
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glavarb.ru
Руководитель региона написал в соцсетях, что с 11 ноября в Башкортостане начнут выдавать сертификаты на газификацию. Для этого надо обратиться в МФЦ или соцзащиту.
Его могут получить ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, семьи, которые воспитывают ребенка-инвалида, а также многодетные семьи. Номинал — 60 тысяч рублей. Для малоимущих и участников ВОВ будут выдавать сертификаты на 100 тысяч рублей.
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