В Башкортостане ожидается гололедица

В «Башгидрометцентре» рассказали, какая погода будет 1 и 2 ноября. Так, в пятницу ночью столбики термометров покажут минус десять градусов. Днем температура будет минус шесть. На дороге образуется гололедица. На следующий день без изменений.

Водителей призывают сменить летние шины на зимние. Своевременное «переобувание» автомобилей поможет избежать аварий.

Переживаете, что с наступлением холодов наберете пару лишних килограммов? Есть пару хитростей, которые помогут не поправиться.