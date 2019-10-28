В Башкортостане ожидается дождь со снегом

Завтра, 29 октября, в Башкортостане пойдет дождь со снегом. Ветер будет дуть c запада. Температура ночью плюс четыре градуса, днем плюс семь. На дорогах возможно образование гололедицы.

В среду также будет идти дождь со снегом. Ветер восточный. Ночью столбик термометра покажет минус четыре градуса, днем － плюс шесть. На дорогах гололед и гололедица.

Похолодание и дождь со снегом не повод сидеть дома. Например, можно сходить с друзьями в кино. В российский прокат вышли сиквел диснеевской истории про колдунью с Анджелиной Джоли, байопик с Рене Зеллвегер и трогательная драмеди про то, как сложно прощаться с теми, кого любишь.