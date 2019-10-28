Синоптики «Башгидрометцентра» сообщили прогноз погоды на вторник и среду. На дорогах республики будет гололедица и гололед.
В Башкортостане ожидается дождь со снегом
Завтра, 29 октября, в Башкортостане пойдет дождь со снегом. Ветер будет дуть c запада. Температура ночью плюс четыре градуса, днем плюс семь. На дорогах возможно образование гололедицы.
В среду также будет идти дождь со снегом. Ветер восточный. Ночью столбик термометра покажет минус четыре градуса, днем － плюс шесть. На дорогах гололед и гололедица.
Похолодание и дождь со снегом не повод сидеть дома. Например, можно сходить с друзьями в кино. В российский прокат вышли сиквел диснеевской истории про колдунью с Анджелиной Джоли, байопик с Рене Зеллвегер и трогательная драмеди про то, как сложно прощаться с теми, кого любишь.
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