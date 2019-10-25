В республике изменился закон о поддержке многодетных семей. Документ вступит в силу с 1 января 2020 года.
В Башкортостане еще больше многодетных семей получат денежную поддержку
Сегодня 600 тысяч рублей могут получить семьи, где восемь и более несовершеннолетних детей. Со следующего года на поддержку государства могут рассчитывать и семьи, где восемь и более детей в возрасте до 23 лет.
Председатель Госсобрания － Курултая Башкортостана сказал, что изменения в законе установят «социальную справедливость». Как правило, молодые люди начинают полностью себя обеспечивать к 23 годам. После школы в основном они поступают в вузы и колледжи.
Также в республике начали выдавать удостоверения для многодетных семей. Документ дает право на скидки и льготы в различные магазины, музеи, театры. Его можно получить в Республиканском центре социальной поддержки населения и МФЦ.
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