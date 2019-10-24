Акция позволит оценить уровень знаний о народах, проживающих в России. Задания состоят из тридцати вопросов.
В Башкортостане пройдет «Большой этнографический диктант»
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vk.com/miretno
На выполнение заданий участнику дается 45 минут. Результаты будут известны 12 декабря. Максимальная сумма баллов – 100.
В Уфе акция пройдет 1 ноября в БГПУ им. Акмуллы, БашГУ, центре «Арт-Уфа», историческом парке «Россия – моя история» и других площадках. Полный список опубликован здесь.
Для тех, кто не сможет написать диктант, будет доступно онлайн-тестирование. Задания можно будет выполнить с 1 по 4 ноября.
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