В Башкортостане пройдет «Большой этнографический диктант»

На выполнение заданий участнику дается 45 минут. Результаты будут известны 12 декабря. Максимальная сумма баллов – 100.

В Уфе акция пройдет 1 ноября в БГПУ им. Акмуллы, БашГУ, центре «Арт-Уфа», историческом парке «Россия – моя история» и других площадках. Полный список опубликован здесь.

Для тех, кто не сможет написать диктант, будет доступно онлайн-тестирование. Задания можно будет выполнить с 1 по 4 ноября.