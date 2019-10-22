В Башкортостане повысят контроль за качеством прививок

В республике изменится закон о прививках. Теперь проверять препараты и выдавать разрешение будет Росздравнадзор.
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Депутаты рассмотрят правки на ближайшем заседании. Изменения коснутся не только отечественных лекарств, но и зарубежных. Также в документе учтены рекомендации Всемирной организации здравоохранения.
Помимо этого, Минздрав предлагает выдавать пациентам, которые нуждаются в длительном лечении, препараты бесплатно или со скидкой. Новая система может вступить в силу в 2022 году.
Сегодня бесплатные лекарства получают льготники, больные некоторыми заболеваниями, инвалиды или дети до трех лет.
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