В Башкортостане начали выдавать удостоверения для многодетных семей

По данным Минтруда, в республике проживает 46,3 тыс. многодетных семей. РЦСПН и МФЦ приняли более 1 тыс. заявлений. 600 семей уже получили документы.

В центре социальной поддержки удостоверение выдают в день обращения, в МФЦ – через десять дней. Для его получения надо иметь несколько документов: паспорт, справка о составе семьи, свидетельство о браке и другие. С полным списком можно ознакомиться здесь.

Напомним, представители Русской православной церкви призвали чаще использовать образ «полноценной многодетной семьи» в рекламе и искусстве. «Яркие и вдохновляющие образы» должны прийти на смену пропаганде «поиска приключений и удовольствий».