Во всех городах и районах Башкортостана появятся волонтерские центры

В Башкортостане уже действуют 308 центров, которые вовлекают молодежь в волонтерскую деятельность, научно-техническое творчество, а также развивают международные и межрегиональные сотрудничества.

К концу этого года построят еще десять центров в Уфе, Нефтекамске, Октябрьском, Кумертау, Сибае.

По словам директора Республиканского центра волонтерского движения и поддержки молодежных инициатив Ильшата Биккулова, в Башкортостане проводятся специальные акции, семинары и форумы, где волонтеры находят единомышленников, получают новые знания и обмениваются опытом. Так, 93 участника уже прошли подготовку в сфере добровольчества и получили сертификаты.