Роструд: Работа в праздники должна оплачиваться в двойном размере

По данным «РИА Новости», сотрудник может выйти на работу в выходные и праздники только с письменного согласия и в исключительных случаях. Например, во время катастроф или аварий.

Кроме того, есть ряд категорий сотрудников – инвалиды, родители-одиночки, сотрудники с детьми-инвалидами, опекуны. Их также могут привлечь к работе в выходные дни. Но их здоровью никто и ничто не должно угрожать.

Работа в выходные должна оплачиваться в двойном размере.