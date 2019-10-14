В одном из районов Уфы построят крупный больничный комплекс

Строительство нового комплекса планируется в Затоне. Пока в районе функционирует одна больница, поликлиника, Республиканский кожвендиспансер и две детские поликлиники. При этом в районе проживает около 30 тысяч человек и, согласно Генплану, население нового микрорайона «Затон Восточный» увеличит население Забелья больше чем в два раза.

Площадь земельного участка, который будет занимать поликлиника, составляет 9761 кв.м. Планируется, что строительство нового комплекса снимет напряжение в части медицинского обслуживания не только жителей Затона, но и Уфимского района республики.

Кроме этого, до конца 2019 года в республике построят еще три объекта здравоохранения: пристрой к лечебному корпусу Языковской центральной больницы и детских поликлиник в Туймазах и Дюртюлях. В 2020 году будет построен новый девятиэтажный корпус Республиканского клинического онкологического диспансера, который строится на проспекте Октября.