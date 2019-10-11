За достижения в области литературы, искусства и архитектуры в Доме Правительства им вручили молодежные премии. Среди лауреатов есть наш дизайнер!
Молодым деятелям республики вручили премии имени Шайхзады Бабича
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instagram.com/liananiart
Премия вручается раз в два года молодым писателям, художникам, артистам, музыкантам, архитекторам и режиссерам, которые внесли значительный вклад в развитие культуры республики. В этом году ее получили три творческих коллектива.
За создание первой музыкальной сказки по мотивам башкирских легенд «О чем поют птицы» наградили художницу и дизайнера «Уфа.Собака.ru» Лиану Нигаметзянову (на фото она – третья слева), дирижера Национального оркестра народных инструментов Линара Давлетбаева, музыканта Шауру Сагитову и режиссера Екатерину Хайбуллину.
«Все началось с того, что Линар придумал сказку для своего сына, и она получилась очень доброй и поучительной. Шаура написала музыку для оркестра, я нарисовала иллюстрации, а Екатерина придумала постановку. Так у нас получился спектакль в новом формате для Уфы: во время представления на фоне играет живая музыка, читается текст сказки, играют актеры, а на стене проецируются меняющиеся картинки», – рассказывает Лиана.
Также премии вручили этно-рок-группе «Аргымак» – за восстановление и популяризацию башкирского народного культурного наследия и национальных инструментов. Актеры картины Булата Юсупова «Бабич» – Ильгизу Тагирову (роль Шайхзады Бабича), Рамзилю Сальманову (роль Заки Валиди) и Радмиру Абдуллину (роль Габдулхая Иркабаева) получили премию за высокий актерский профессионализм, проявленный в полнометражном художественном историческом фильме.
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