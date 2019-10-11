Молодым деятелям республики вручили премии имени Шайхзады Бабича

Премия вручается раз в два года молодым писателям, художникам, артистам, музыкантам, архитекторам и режиссерам, которые внесли значительный вклад в развитие культуры республики. В этом году ее получили три творческих коллектива.



За создание первой музыкальной сказки по мотивам башкирских легенд «О чем поют птицы» наградили художницу и дизайнера «Уфа.Собака.ru» Лиану Нигаметзянову (на фото она – третья слева), дирижера Национального оркестра народных инструментов Линара Давлетбаева, музыканта Шауру Сагитову и режиссера Екатерину Хайбуллину.

«Все началось с того, что Линар придумал сказку для своего сына, и она получилась очень доброй и поучительной. Шаура написала музыку для оркестра, я нарисовала иллюстрации, а Екатерина придумала постановку. Так у нас получился спектакль в новом формате для Уфы: во время представления на фоне играет живая музыка, читается текст сказки, играют актеры, а на стене проецируются меняющиеся картинки», – рассказывает Лиана.

Также премии вручили этно-рок-группе «Аргымак» – за восстановление и популяризацию башкирского народного культурного наследия и национальных инструментов. Актеры картины Булата Юсупова «Бабич» – Ильгизу Тагирову (роль Шайхзады Бабича), Рамзилю Сальманову (роль Заки Валиди) и Радмиру Абдуллину (роль Габдулхая Иркабаева) получили премию за высокий актерский профессионализм, проявленный в полнометражном художественном историческом фильме.

Премия была названа в честь известного поэта Шайхзады Бабича в ознаменование 100-летнего юбилея со дня его рождения. В разные годы ее лауреатами становились певица Земфира, кинорежиссер Булат Юсупов, композитор Урал Идельбаев, оперная певица Зухра Байбурина, кураист Роберт Юлдашев и писатель Игорь Савельев. За 22 года ее вручили 49 деятелям и 13 творческим коллективам.