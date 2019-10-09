Себестоимость перевозки одного пассажира возросла: сейчас она составляет 30 рублей. Об этом сообщает ИА «Башинформ».
Себестоимость проезда по Уфе обходится дороже стоимости проезда
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bashauto.ru/news/qweasdcxz
Частные перевозчики не повышают цены из-за конкуренции с «Башавтотрансом», который получил новый подвижной состав: в большинстве частных автобусов проезд стоит 25 рублей, и только на некоторых городских маршрутах, где нет конкуренции с государственным перевозчиком, цена доходит до 30 руб.
Рост себестоимости частные предприниматели связывают с инфляцией, подорожанием ГСМ и проведением транспортной реформы, в ходе которой к транспорту предъявили новые требования. Кроме этого, в октябре для «Башавтотранса» ожидается приобретение новых дизельных автобусов большого класса ЛиАЗ, а до конца этого года компания получит 96 автобусов большой вместимости.
Информацию о возможном повышении стоимости проезда предприниматели не подтверждают — это может привести к оттоку пассажиров в государственные автобусы.
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