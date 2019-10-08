Государственный академический ансамбль народного танца имени Ф. Гаскарова приглашает всех желающих присоединиться к танцевальному флешмобу: он пройдет уже 9 октября.
Жителей Уфы приглашают станцевать с ансамблем имени Файзи Гаскарова
В сентябре был запущен флешмоб в Instagram и несколько обучающих видео с туториалами. Первыми новый проект опробовали представители СМИ: артисты балета показали журналистам основные элементы башкирского танца и разучили с ними небольшие сцены хореографических номеров.
Теперь для всех желающих 9 октября в 15.00 в парке Матросова состоится флешмоб, приуроченный ко Дню Республики. Всех желающих приглашают станцевать вместе с ансамблем.
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