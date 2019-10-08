В Башкортостане можно будет бесплатно пройти обследование у маммолога

По информации пресс-службы Министерства здравоохранения республики, записаться на прием к маммологу можно через онкологов местных поликлиник, а также в Межмуниципальных медицинских онкологических центрах и центрах амбулаторной онкологической помощи в городах Уфа, Стерлитамак, Салават, Нефтекамск, Октябрьский, Белебей, Кумертау, Сибай, Белорецк, Бирск, в селе Месягутово Дуванского района.

Прием специалистов состоится 12, 19, 26 октября и 2 ноября в Республиканском онкодиспансере. В Уфе можно также обратится в Центры амбулаторной онкологической помощи при городских поликлиниках №32, 48, 43, 13, 50.

Более подробную информацию об акции можно узнать у онкологов в поликлиниках по месту жительства