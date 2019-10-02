Проект девушки из Башкортостана для незрячих людей получил грант «Тавриды»

Дарья Ахмерова стала одной из победителей грантового конкурса: она представила проект «Книги тоже умеют говорить» с серией тактильных иллюстраций для людей с нарушением зрения. Об этом сообщает ИА «Башинформ».

По словам девушки, в республике насчитывается более восьми тысяч инвалидов по зрению. Вместе с командой она провела опрос, и 80% посетителей библиотеки для слепых поделились, что не удовлетворены разнообразием тактильных книг, а для них это важный способ получения информации.

Каждая из иллюстраций в книге будет нарисована индивидуально, а авторами рассказов станут молодые писатели республики. Нащупывая мелкие предметы из различных материалов, читатель ассоциативно связывает их с настоящими предметами. При изготовлении тактильных книг используются разные виды рукоделия: вышивка используется для названия, мягкие игрушки изображают главных героев, а бисер может передать ощущение чего-то холодного и мокрого. Некоторые объекты в книге могут издавать звуки: шуршать или звенеть.

Книги передадут в Уфимскую школу-интернат для слепых и слабовидящих обучающихся и в Башкирскую республиканскую специальную библиотеку для слепых. Грант арт-резиденции «Тавриды», выделенный на реализацию тактильных книг, составил 370 тысяч рублей.