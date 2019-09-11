«Не годен»: названы причины, по которым призывников из Башкортостана не возьмут в армию

За время весенней призывной кампании, которая длилась до конца июля, в ряды российской армии отправили 860 молодых людей из Уфы. По словам начальника Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества Артура Гафарова, это на 64 солдата меньше, чем в прошлом году.

За это время медицинские работники освидетельствовали больше пяти тысяч призывников и выделили основные заболевания, которыми страдают юноши призывного возраста. Оказалось, что это заболевания эндокринной системы, глаз, нарушение обмена веществ, расстройства питания, нервной системы и кровообращения. По статистике, чаще всего солдат из Уфы отправляют в сухопутные и воздушно-космические войска, военно-морской флот и ВДВ.

Осенний призыв начнется 1 октября и продлится до 31 декабря. Служить молодым людям придется один год, увеличения временных рамок не планируется. Для отдельных призывников даты призыва в армию могут отличаться: например, педагогические работники отправляются на службу только весной. У них призывная кампания на месяц короче и начинается 1 мая. В октябре, когда начинается осенний призыв, педагоги занимаются обучением школьников или студентов. Поэтому военкоматы не рассылают им повестки.