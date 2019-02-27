В Уфу приедет поезд-выставка с оружием, захваченным у боевиков в Сирии

В Уфе на один день остановится вагон-музей, в котором собраны боеприпасы, оружие и военные трофеи, привезенные из Сирии. Выставка «Сирийский перелом» будет работать только 11 марта.

Спецпоезд посетит все крупные города России и в каждом городе остановится лишь на несколько часов. Среди экспонатов посетители увидят мины и артиллерийские установки кустарного и заводского производства, боеприпасы из газовых баллонов, иностранное огнестрельное оружие и многочисленные реплики АК-74, которые использовали боевики в Сирии. На железнодорожной платформе разместят военную технику: танк Т-55, боевую пехотную машину, бронированный штурмовой автомобиль, самоходный минный трал.

Экскурсоводами на выставке станут российские военнослужащие, участники операций в Сирии. В Уфу поезд приедет 11 марта и проработает в течение дня.