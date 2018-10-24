Артист балета из Башкирии стал новым министром культуры Красноярского края
Аркадий Зинов в Уфе исполнял партии в Башкирском театре оперы и балета.
В Красноярском крае назначили нового министра культуры, им стал уроженец Башкирии, артист балета Аркадий Зинов.
Аркадий родился в 1976 и вырос в Уфе. После окончания Уфимского хореографического училища, в 1991 году начал карьеру в Башкирском театре оперы и балета, где исполнял два десятка партий.
С 2003 года он жил в Красноярске, где был ведущим солистом «Театра оперы и балета», стал директором Красноярского хореографического колледжа, а в 2011 году получил звание заслуженного артиста России. Его помнят по ролям Щелкунчика, принца Зигфрида в «Лебедином озере», графа Альберта в «Жизели» и принца Дезире из «Спящей красавицы». В 1997 году Аркадия даже наградили званием заслуженного артиста республики.
Кстати, еще одному выходцу из Башкирского театра оперы и балета собираются поставить памятник в Уфе.
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