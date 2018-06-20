Мэр Уфы посетил один из матчей Чемпионата мира по футболу

-Недавно был в краткосрочном отпуске и побывал на одном из матчей. Атмосфера праздника, атмосфера единения всех болельщиков. Идёт буквально братание. На том матче, на котором я был, практически каждые 10-15 минут hаздавалось могучее скандирование «Росиия-Россия», хотя играла не наша команда. Скандировали и иностранные болельщики. А что творится на улицах после матча, на площадях, - цитируют градоначальника «Аргументы и факты».