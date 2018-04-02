Где в Башкирии аллергикам жить хорошо: «Яндекс. Погода» запустил необычный сервис



«Яндекс. Погода» запустил сервис, показывающий концентрацию аллергенов в разных частях страны. Также на карте отображается информаци о цветении растении в том или ином регионе России на основании данных Aerostate и результатов пробы воздуха. Фазы цветения, температура, влияние ветра и осадков учитываются.

Согласно расчетам в Башкирии, в частности Уфе, цветение начнется не раньше 9 апреля. Учитывая затянувшуюся зиму, и того позже. Ольха, вяз и березы начнут цвести уже в середине месяца – именно от них чаще всего страдают уфимские аллергики. В мае подключатся клен, ива, ель и ясень, а вот амброзии и орешников в районе республике совсем мало – на аллергический фон они влияют слабо.