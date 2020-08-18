В Башкортостане в 2020 году стартует федеральная программа по введению бесплатного горячего питания для школьников.
Школьников Башкортостана будут кормить бесплатными горячими обедами
Кормить горячими обедами будут учеников начальных классов (с первого по четвертый) уже с первого сентября.
Большая часть программы финансируется из федерального бюджета: на эти цели выделено 778 миллионов рублей, еще 106 миллионов рублей выделили из республиканского бюджета.
Также сохраняется бесплатное питание и для детей из многодетных малоимущих семей, дважды в день будут кормить за счет государства детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.
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