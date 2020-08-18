Школьников Башкортостана будут кормить бесплатными горячими обедами

Кормить горячими обедами будут учеников начальных классов (с первого по четвертый) уже с первого сентября.

Большая часть программы финансируется из федерального бюджета: на эти цели выделено 778 миллионов рублей, еще 106 миллионов рублей выделили из республиканского бюджета.

Также сохраняется бесплатное питание и для детей из многодетных малоимущих семей, дважды в день будут кормить за счет государства детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.