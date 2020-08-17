Башкортостан готовится к следующему этапу снятия ограничений

При этом Радий Хабиров отметил, что к открытию школ власти подходят с особой осторожностью.

«Я очень тревожусь за первое сентября, особенно за первые три недели. Вновь говорю, что в условиях продолжающейся эпидемии коронавируса мы ждем сложный эпидемиологический сезон, как то: ОРВИ, пневмонии, гриппа и так далее, которые тоже, как вы знаете, довольно тяжело проходят.

У нас в Уфе в школах карантины по две недели были в начале года. А сейчас это все налагается на то, что еще коронавирус есть.

Мы не очень, откровенно говоря, переживаем о том, что дети будут болеть, потому что дети, как вы знаете, в основном бессимптомно болеют, но они являются источниками инфекции. Больше переживаю, что мы перекосим всех наших учителей.

Среди них очень много людей старше 65 лет, и нам даже указ придется менять, потому что надо допустить этих людей до работы. Поэтому к первому сентября в 2020 году надо готовиться как к некой серьезной волне, на которой надо удержаться. Если удержимся две-три недели, это как раз инкубационный период, то потом все проще будет», – сказал Хабиров.