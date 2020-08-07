Госсобрание республики разрабатывает проект закона, ограничивающего розничную продажу сжиженного газа.
В Башкортостане запретят продажу зажигалок детям
Запретят продажу детям любых емкостей, содержащих сжиженный газ, включая зажигалки и баллоны.
Таким образом депутаты Госсобрания пытаются бороться с детской токсикоманией: за последние два года углеводородным газом отравилось порядка 360 детей.
Законопроект пока что принят в первом чтении, обсуждение продолжится осенью. Как и в случае с табаком и алкоголем, продажа сжиженного газа детям будет наказываться штрафами.
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