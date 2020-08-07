В Башкортостане запретят продажу зажигалок детям

Запретят продажу детям любых емкостей, содержащих сжиженный газ, включая зажигалки и баллоны.

Таким образом депутаты Госсобрания пытаются бороться с детской токсикоманией: за последние два года углеводородным газом отравилось порядка 360 детей.

Законопроект пока что принят в первом чтении, обсуждение продолжится осенью. Как и в случае с табаком и алкоголем, продажа сжиженного газа детям будет наказываться штрафами.