Данные по ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции в Башкортостане на шестое августа 2020 года, а также результаты расследования скандальной вспышки в уфимской больнице.
Covid-19 в Башкортостане: новая вспышка на заводе, в РКБ имени Куватова нашли виноватого
1. Вспышка на заводе Lasselsberger Ceramics в Уфе: коронавирус подтвержден у семи сотрудников, проводится эпидрасследование.
2. Октябрьский районный суд Уфы оштрафовал на 25 тысяч рублей врача-эпидемиолога РКБ имени Куватова за нарушение санитарных правил, приведшие к скандальной вспышке, в результате которой в карантине оказались 1200 пациентов и врачей. Напомним, что главврач больницы наказания не понесла.
3. Предприятие «Башспирт» подтвердило, что в июне один из его работников скончался от коронавируса. Первоначально его лечили от гипертонической болезни, пневмонию и коронавирус диагностировали только посмертно. Учтен ли он в общей статистике – пока неизвестно.
Также, по информации портала стопкоронавирус.рф, официально подтверждена 24-я смерть от Covid-19: скончалась 59-летняя уфимка.
4. В последнюю неделю поступало 34-36 новых пациентов с Covid-19 и 52-117 – с внебольничной пневмонией каждые сутки. Всего с начала пандемии зафиксировано 6 955 случаев заражения коронавирусом.
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