Программа льготной ипотеки на первичное жилье стартовала весной и завершится первого ноября 2020 года, это мера поддержки застройщиков, которым грозил кризис из-за пандемии.
В Башкортостане улучшили условия льготной ипотеки
Третьего августа председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о снижении первоначального взноса по 6,5-процентной ипотеке с 20 до 15 процентов.
Разницу между 6,5 процентами, которые платят заемщики, и рыночной ипотечной ставкой банкам возмещает государство, поэтому в их интересах выдать как можно больше льготных кредитов.
По мнению правительства, снижение первоначального взноса поможет вовлечь в программу льготной ипотеки семьи, которые не успевают накопить необходимую сумму до ноября.
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