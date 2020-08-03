В Башкортостане улучшили условия льготной ипотеки

Третьего августа председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о снижении первоначального взноса по 6,5-процентной ипотеке с 20 до 15 процентов.

Разницу между 6,5 процентами, которые платят заемщики, и рыночной ипотечной ставкой банкам возмещает государство, поэтому в их интересах выдать как можно больше льготных кредитов.

По мнению правительства, снижение первоначального взноса поможет вовлечь в программу льготной ипотеки семьи, которые не успевают накопить необходимую сумму до ноября.