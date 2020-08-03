В Башкортостане могут отложить открытие кинотеатров

По словам главы республики, ситуация по Covid-19 сейчас «ровная», без значительных улучшений, и оснований для перехода ко второму этапу снятия ограничений нет.

В связи с этим открытие кинотеатров под большим вопросом. Они могут начать подготовку, но разрешат ли им открыться 15 августа – зависит от темпов заболеваемости.

«Если не перейдем на второй этап, ничего открывать мы не будем», – сказал Радий Хабиров.