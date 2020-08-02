В Башкортостане продолжает расти количество больных пневмонией

В субботу, первого августа, было зафиксировано 117 новых случаев заболевания внебольничной пневмонией, 64 пациента с таким диагнозом были выписаны. При этом прирост больных Covid-19 составил 35 человек.

Второго августа поступило 64 новых пациента с пневмонией, 50 из них госпитализировано, 99 выписано. Количество случаев заражения коронавирусом также увеличилось на 35.

38 человек с Covid-19 сейчас находятся в тяжелом состоянии, 12 подключены к ИВЛ. Всего за весь период пандемии в республике зарегистрированы 23 смерти от коронавируса.

Глава республики Радий Хабиров недавно объяснил колоссальный прирост больных пневмонией распространенностью пневмококковой инфекции. Для разрешения этой проблемы власти в пять раз увеличили количество вакцин.