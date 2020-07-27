Ежемесячное пособие в размере около 4900 рублей полагается малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет. Минтруд республики объяснил, в каких случаях семье могут отказать в получении выплат.
Почему в Башкортостане отказывают в пособии на детей от 3 до 7 лет?
Процесс утверждения выплат затягивается из-за огромного количества поданных заявок и сложностей с проверкой доходов семей.
По словам главы Министерства семьи, труда и социальной защиты Ленары Ивановой, на сегодняшний день подано более 140 тысяч заявок на получение пособия, 64 тысячи сейчас в процессе рассмотрения.
41 тысяча заявок утверждена, по 31 тысяче получен отказ. Чаще всего отказывают из-за того, что доход семьи не соответствует условиям или предоставлена неполная информация.
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