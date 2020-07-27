Почему в Башкортостане отказывают в пособии на детей от 3 до 7 лет?

Процесс утверждения выплат затягивается из-за огромного количества поданных заявок и сложностей с проверкой доходов семей.

По словам главы Министерства семьи, труда и социальной защиты Ленары Ивановой, на сегодняшний день подано более 140 тысяч заявок на получение пособия, 64 тысячи сейчас в процессе рассмотрения.

41 тысяча заявок утверждена, по 31 тысяче получен отказ. Чаще всего отказывают из-за того, что доход семьи не соответствует условиям или предоставлена неполная информация.