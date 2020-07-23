Как сообщает пресс-служба Госсобрания Башкортостана, вступил в силу закон, определяющий суммы штрафов за курение в нескольких дополнительных типах общественных мест.
В Башкортостане ввели штрафы за курение в парках и скверах
Сумма штрафа за первое нарушение составит 500 рублей, за повторное – 1000 рублей.
Курить запрещено в парках, скверах, подземных и надземных переходах, подземных гаражах и парковках, на площадях, набережных, остановках общественного транспорта, территориях, предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом, в местах проведения публичных культурно-зрелищных, театрально-концертных, спортивных, общественно-политических мероприятий на открытом воздухе во время их проведения.
Это касается не только сигарет, но и кальяна. Мера нацелена на «защиту здоровья некурящих граждан от негативного воздействия табачного дыма».
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