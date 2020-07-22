Много музыки, танцев и позитива: «Арт-квадрат» приглашает всех влюбленных Уфы провести вечер с пользой.
В Уфе пройдет фестиваль влюбленных
Love Fest пройдет в четверг, 23 июля, на площади «Арт-квадрата» (улица Чернышевского, 88).
с 18.00 до 23.00 в центре Уфы будет играть музыка, организовываться танцы и фотозоны, вручаться подарки от резидентов «Арт-квадрата» и не только.
А в 20.00 в ивент-пространстве «Сквер» (тоже «Арт-квадрат») танцевальная школа Maybe dance community проведет мастер-класс.
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