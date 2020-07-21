В Башкортостане изменились правила оформления СНИЛС

Оформлять СНИЛС на детей, родившихся с 15 июля 2020 года, больше не требуется. ПФР самостоятельно пришлет номер в личный кабинет мамы ребенка на портале «Госуслуги».

Такая возможность есть только у родителей, зарегистрированных на «Госуслугах». В Личном кабинете можно настроить функцию оповещения через СМС или по электронной почте.

Номер будет присвоен сразу после того, как из реестра ЗАГС в ПФР поступят сведения о рождения ребенка. При усыновлении СНИЛС оформляется в обычном порядке.